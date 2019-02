Migranti, presidente CEI Gualtiero Bassetti ad Agenzia Stampa Italia: “Nessuna giustificazione per chi nega assistenza, più integrazione in Italia e in Europa”

Agenpress. “Ci sono almeno tre grandi strade da percorrere sulla questione dell’immigrazione. Prima di tutto difendendo la vita umana: sempre! Non ci può essere alcuna giustificazione morale nel negare l’assistenza ai sofferenti e a coloro che rischiano di morire nei deserti africani o nel mar mediterraneo.

In secondo luogo, promuovendo dei programmi di sviluppo in Africa e adottando i cosiddetti canali umanitari. In terzo luogo, infine, elaborando una vera integrazione sociale e culturale di coloro che sono già in Italia e in Europa”.

Lo dichiara il presidente della Conferenza Episcopale Italiana in un’intervista rilasciata ad Agenzia Stampa Italia.

Monsignor Gualtiero Bassetti evidenzia inoltre, al nostro quotidiano online, le numerose iniziative, promosse dalla Chiesa Cattolica, volte alla lotta contro la povertà e in particolare la “Casa della carità che stiamo organizzando a Perugia per i senzatetto e per tutti coloro che ne avranno bisogno”.

L’arcivescovo della città umbra sottolinea anche l’importanza della “cultura dell’incontro”, lasciata in eredità dall’ultima GMG avvenuta a Panama. Parla infine di Medjugorje, santuario in cui “la liturgia si svolge secondo tutte le regole della Chiesa ed i pellegrini pregano, adorano Gesù Eucarestia e si confessano”, ricordando al contempo che la Santa Sede dovrà ancora pronunciarsi in merito agli “aspetti carismatici”.

http://www.agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/44213-migranti-presidente-cei-gualtiero-bassetti-ad-agenzia-stampa-italia-nessuna-giustificazione-per-chi-nega-assistenza-piu-integrazione-in-italia-e-in-europa