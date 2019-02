Renzi. Taglio parlamentari una “buffonata”. In politica estera il governo fa ridere tutto il mondo

Agenpress – “Ieri è stata approvata in prima lettura la riduzione del numero dei parlamentari. Quindi: grillini e leghisti hanno votato no al referendum però adesso propongono di ridurre il numero dei parlamentari per un mero fatto economico. È una buffonata”.

Lo scrive Matteo Renzi, nella e-news agli iscritti del Pd. “La riduzione del numero dei parlamentari è sacrosanta se finalmente diversifichiamo la Camera del Senato. Continuare con il bicameralismo perfetto è assurdo: c’è solo in Italia, come ricorderete dai dibattiti del 2016. I populisti non vogliono migliorare il sistema: fanno solo propaganda spicciola. Sono stato in prima fila a combattere gli sprechi e gli eccessi della politica. Ma intervenire sul numero dei parlamentari senza cambiare le funzioni di Camera e Senato significa prendere in giro la gente. E non è giusto”.

“Per mascherare il fallimento, il Governo parla d’altro. E attacca la Francia e Macron. Solo che stavolta i francesi hanno reagito. E per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale l’ambasciatore è stato richiamato. Io penso che un Governo che sostiene la dittatura di Maduro, che si schiera con i Gilet Gialli contro le istituzioni democratiche francesi, che è isolato in Europa dovrebbe farsi un esame di coscienza. I populisti hanno bisogno di un nemico e hanno scelto Macron. Ma così non si fa politica estera: così si fa solo ridere tutto il mondo”.