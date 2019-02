Sea watch. Salvini. Faremo a meno della Francia. Tecnici olandesi ispezioneranno la nave

Agenpress – “Faremo a meno della Francia, non dei francesi che sono un popolo stupendo. Evidentemente chi sta governando ha le idee un pò confuse”. Così il vice premier Matteo Salvini, oggi in Abruzzo in vista delle elezioni regionali, ha commentato la presa di posizione della Francia che non vuole più partecipare alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch. “La Francia ha respinto negli ultimi due anni 60mila migranti. Ognuno risponde alla propria coscienza e io sono contento di quello che abbiamo fatto”.

Lunedì e martedì prossimo – a quanto si apprende – tecnici del ministero delle Infrastrutture e della Gestione delle acque dell’Olanda svolgeranno un’ispezione tecnica alla nave ormeggiata nel porto di Catania. Le autorità italiane sono state informate dell’ispezione tecnica da parte dello Stato di bandiera dell’imbarcazione umanitaria. La nave – dopo aver ricevuto l’autorizzazione allo sbarco di 47 migranti soccorsi al largo della Libia – è ferma da due settimane a Catania: la Guardia costiera italiana ha riscontrato una serie di anomalie a bordo.