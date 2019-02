Tav. Cottarelli. E’ una causa persa. Sarà presa una decisione politica e non più economica

Agenpress – “Ormai la Tav è una causa persa. Sarà presa una decisione politica e non più economica. E questo sin dall’inizio. Io credo che quando si fa un investimento pubblico è giusto fare una seria analisi costi-benefici. All’inizio, ma anche in corso d’opera se prima non la si è fatta”.

Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli, a margine della tavola rotonda a Pescara, sul tema “Finanza pubblica, crescita economica e Unione Europea”, per il trentennale della Fira, la Finanziaria Regionale Abruzzese.

“Il problema della Tav è che ripeto è diventata una questione puramente politica. I no Tav che andavano in Val di Susa non è che avevano fatto mi sembra una analisi costi-benefici, e adesso anche chi sostiene che bisogna farla comunque sa che i numeri su costi e benefici non ci sono ancora. Io non so cosa prevedere perché non ho visto l’analisi costi-benefici della Tav. Parlerò quando avrò visto i numeri. La crisi fra Italia e Francia? Ci voleva anche quella. Certo non aiuta in questo”.