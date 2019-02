Tensione Italia-Francia. Gentiloni. Il governo populista ha bisogno di trovare nuovi nemici

Agenpress – “Se Di Maio non fa il vice premier per gioco, è singolare che vada in un paese amico, e invece di incontrare le autorità, veda gruppi che manifestano in maniera anche violenta contro queste autorità”.

Lo dice alla Stampa, l’ex premier Paolo Gentiloni, per il quale “i movimenti nazional populisti hanno bisogno del nemico, ma è ridicolo individuarlo in un paese vicino come la Francia, con cui abbiamo interessi convergenti economici e politici”.

Gentiloni arla quindi del messaggio che ha raccolto negli Usa, dove è in visita: “C’è una ripresa di fiducia nei democratici. La lezione per noi è che l’alternativa non può inseguire l’agenda nazionalpopulista”.

Alla domanda su come viene vista l’Italia, l’ex ministro degli Esteri risponde: “Difficile da capire. Su alcune scelte, ultimo il Venezuela, del tutto incomprensibile. E in gravissime difficoltà economiche. Mi preoccupa un governo che litiga su tutto e con tutti, mentre l’economia si ferma”.

Con quale agenda i progressisti possono battere i populisti? “In passato – spiega – abbiamo commesso l’errore di isolare la crescita, come se il pil fosse sufficiente. Ma la crescita deve significare anche sostenibilità sociale e ambientale. Gli obiettivi principali sono quattro. Primo, rilanciare l’innovazione, in particolare digitale, la robotica, l’intelligenza artificiale, e tutto ciò che rende competitive le nostre imprese. Secondo, le infrastrutture. Terzo, la green economy, per i rischi che corriamo con i cambiamenti climatici, e le straordinarie occasioni che offre. Quarto, la dimensione qualitativa del lavoro”.