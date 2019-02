Unipol cede a Bper Unipol Banca per 220 mln. UnipolSai chiude il 2018 con un utile di 948 mln di euro

Agenpress – Unipol ha ceduto a Bper l’intera partecipazione in Unipol Banca per un corrispettivo di 220 milioni di euro da pagarsi interamente in denaro. Contestualmente, si legge in una nota del gruppo assicurativo, Unipol ha rilevato da Bper due portafogli di sofferenze del valore di libro di 1,3 miliardi di euro al prezzo di 130 milioni di euro.

La vendita di Unipol Banca è costata 338 milioni di minusvalenze sul bilancio di Unipol e 50 milioni su quello di UnipolSai.

La cessione della controllata, spiega la compagnia bolognese, “completa il processo di riqualificazione della propria strategia nel comparto bancario”, “accentua la focalizzazione sul core business assicurativo” e “valorizza la partecipazione detenuta in BPER Banca, supportandone il processo di crescita con potenzialità di sviluppo di ulteriori business in futuro”. Dall’altro lato l’acquisto delle sofferenze da Bper “incrementa la scala operativa di UnipolReC, valorizzandone l’expertise in tema di recupero crediti”.

UnipolSai ha chiuso il 2018 con un utile di 948 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 537 milioni del 2017, grazie anche alla plusvalenza di 309 milioni della vendita di Popolare Vita. Proposto, si legge in una nota, un dividendo di 0,145 euro ad azione, in linea con il 2017. Nel corso del triennio sono stati raggiunti utili ordinari per 1.866 milioni e staccati dividendi per 1.173 milioni, superando i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per i soci previsti dal piano.