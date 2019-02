Banche. F. Boccia (PD): Salvini e Di Maio deliranti. Autorità indipendenti vanno difese

Agenpress. “Qui ormai il problema non è difendere o meno un’autorità indipendente ma la credibilità delle istituzioni, sempre più compromessa dalle scorribande quotidiane di due leader politici come Salvini e Di Maio, sempre più arruffapopolo che pensano di prendere in giro gli elettori, eleggendo a nemico del popolo ogni giorno un soggetto diverso. Oggi tocca a Consob e Bankitalia.

Chi ha commesso errori è perseguito dalla magistratura, mente gli incapaci dovrebbe sostituirli, se è capace di riconoscerli, la politica. Qui non si capisce cosa pretendano di fare i due vice premier, ma è sempre più evidente il tentativo di delegittimare qualsiasi autorità indipendente.

Errore che, normalmente, si ritorce contro chi alimenta la demagogia spicciola. Da questo punto di vista purtroppo anche il PD nel recente passato non ha dato grande prova di credibilità nella vicenda della mozione parlamentare contro la conferma di Visco del 2017, poi rientrata. Il PD che uscirà fuori dal congresso condannerà sempre e comunque questo modo barbaro di utilizzare le istituzioni come una clava contro altre per fini propagandistici. Ora siamo in una fase storica nuova ed è dovere di tutte le forze politiche democratiche difendere l’autonomia di tutte le autorità indipendenti, pretendendo sempre chiarezza nelle relazioni istituzionali”.

Così Francesco Boccia, deputato PD.