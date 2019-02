Salvini e Di Maio: azzerare vertici Bankitalia e Consob

Agenpress. “Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d’Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. Azzerati – dichiara Matteo Salvini davanti alla platea di migliaia di risparmiatori colpiti dal crack della Banca Popolare di Vicenza – .

“Chiediamo discontinuità – dichiara Luigi Di Maio – e quindi non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente”.

“Questo governo ha ascoltato i risparmiatori”, ha esordito Di Maio, “il miliardo e mezzo di euro lo abbiamo trovato e ci dicevano che non c’erano soldi”. Quanto alle perplessità espresse dall’Ue, ha aggiunto: “Letterine arrivano ma ce ne ne freghiamo altamente. Ancora pochi mesi poi questa Europa sarà’ finita e queste lettere non arriveranno piu'”. “Adesso si tratta di fare in modo che i risparmiatori abbiano rapidamente” i soldi, gli ha fatto eco Salvini, “sperando che da Bruxelles non arrivino rotture di scatole”.