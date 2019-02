Sen. Bellanova (PD): “Bussetti si vergogni. E chieda scusa”

Agenpress. “Che un Ministro della Repubblica di solito silente come Bussetti abbia improvvisamente ritrovato la voce per offendere i docenti meridionali la dice lunga su come questo Governo immagina il Mezzogiorno ed è impegnato a darne una raffigurazione sbagliata e fuorviante, a uso e consumo di retoriche e pregiudizi che speravamo di aver licenziato una volta per tutte e che invece adesso, con il Governo gialloverde, tornano prepotentemente alla ribalta.

E’ grave che il Ministro dell’Istruzione Bussetti, invece che riflettere su come ridurre il divario tra scuole del sud e del nord, dica sciocchezze utilizzando parole offensive da cui già si sono dissociati tutti i presidi italiani. Quotidianamente, se non lo sa glielo ricordo io, i docenti del sud, come tutti i docenti italiani, garantiscono impegno, lavoro e sacrificio, in questo modo sopperendo a debolezze strutturali e carenze di sistema su cui, voglio ricordarlo, il nostro Governo stata intervenendo. Asili nido, edilizia scolastica, tempo pieno nelle scuole meridionali: è su questo che Bussetti e il Governo devono dare risposte, e su come intendono mettere a valore le risorse stanziate esattamente con questi obiettivi dai precedenti governi. Dire niente finanziamenti aggiuntivi, cavatevela da soli, significa esattamente quello che ormai stiamo denunciando da un pezzo: questo Governo è nemico del Mezzogiorno ed è nemico soprattutto di tutto quello che nel Mezzogiorno funziona, perché è sottraendo risorse e moltiplicando sciocchezze del genere che si ferisce al cuore la qualità e l’eccellenza del Mezzogiorno.

I docenti del sud già lavorano, si impegnano, e sopperiscono a carenze croniche.

Ci aspettiamo e pretendiamo che Bussetti lavori con lo stesso impegno a garanzia di una Scuola pubblica uguale per tutti i cittadini italiani, da nord a sud. Invece che avallare la sottrazione e ridestinazione di risorse a uso e consumo della campagna elettorale permanente del Governo”.