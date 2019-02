Tav, Maullu (FdI): “In caso di blocco pronti a mobilitazione nazionale”

Agenpress. “Se lo sciagurato Toninelli dovesse bloccare la TAV, annunciamo sin da ora che daremo vita a una mobilitazione nazionale per sostenere la realizzazione dell’opera, partendo da Milano”.

Lo dichiara Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

“Scenderemo in piazza con industriali, imprenditori e rappresentanti del tessuto produttivo locale, insieme a tutte quelle persone che, come noi, credono che la TAV sia un’opera fondamentale per il Nord Ovest e per l’economia di tutto il Paese, che ha un assoluto bisogno di crescita. L’Italia che produce è stufa dell’incomperenza grillina, della loro opposizione aprioristica e ideologica nei confronti delle grandi opere e delle infrastrutture strategiche.

Da Milano siamo pronti a lanciare un segnale fortissimo al governo e a tutto il Paese, con una grande mobilitazione per dire “Sì” alle grandi opere, alla crescita e al futuro dell’Italia”.