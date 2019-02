Elezioni, Maestri (Possibile): Salvini viola norme che dovrebbe far rispettare

Agenpress. “Per quanto non esista allo stato una disciplina che vieta espressamente la propaganda a mezzo social, la ratio del silenzio elettorale è quella di non inquinare il voto ed è violata proprio dal ministro dell’Interno che è istituzionalmente preposto alla vigilanza sulla correttezza e legalità del confronto elettorale.

Salvini non perde occasione per porsi al di sopra della legge e rivendicare la sua immunità dal rispetto delle regole che valgono per tutti gli altri”.

Lo dichiara Andrea Maestri della segreteria nazionale di Possibile.

“Sarebbe opportuno modernizzare – aggiunge Maestri – il quadro normativo vigente in materia che per l’abuso di propaganda a mezzo social non prevede sanzioni. Ma questo non giustifica Salvini: un ministro che non è adeguato e rispettoso del ruolo ricoperto. E del resto non è una novità”.