Fabrizio Cicchitto (ReL): Bankitalia-Consob, nel volerne “azzerare i vertici” la solita irresponsabilità gialloverde che guarda ad aspettative elettorali e non economiche

Agenpress. Puo’ darsi che Banca d’Italia e Consob siamo suscettibili di critiche attinenti alla vigilanza ma questa non è una buona ragione per annullarne l’autonomia e per azzerarne le classi dirigenti.

Anche perché abbiamo la tranquilla certezza che andremo non verso il meglio ma certamente verso il peggio visti i ridicoli esperti di economia che suggeriscono a Di Maio e Salvini queste mosse sconsiderate che si tradurranno in ampi aumenti degli spread e della remunerazione dei Btp fino a quando non ci vedremo a trovare noi nuovamente a novembre in qualche situazione insostenibile.

Infatti coloro che ci governano non devono dimenticare mai che a parte quelli elettorali esistono altro tipo di sondaggi che riguardano la valutazione dei titoli e la copertura delle aste.

Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.