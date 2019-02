Foad Aodi (Co-mai/Amsi ): la vittoria di Mahmood é la miglior risposta dall’Italia che crede nella meritocrazia, nel dialogo e nell’integrazione

Agenpress. Così Foad Aodi Fondatore delle Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e dell’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) commenta con soddisfazione la vittoria di Mahmood al festival di Sanremo dando la miglior risposta e conferma che l’Italia è un grande paese civile e crede nella democrazia e nell’integrazione e rifiuta assolutamente l’etichetta di razzismo che qualcuno voleva far credere e far passare come immagine sbagliata dell’Italia.

Auguriamo a tutti i cantanti buona fortuna e che Mahmood di cantare nel mondo prima di tutto da italiano e poi come di seconda generazione e di trasmettere nel mondo il vero valore della cultura e della canzone italiana nonché la buona e proficua convivenza nonostante episodi isolati di discriminazione e strumentalizzazioni mediatiche e politiche sui migranti, rifugiati, arabi e musulmani .