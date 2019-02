L’avvocato di Asia Bibi vive sotto scorta. Costretto a chiudere il suo studio legale

Agenpress. Dopo aver difeso con successo dall’accusa di blasfemia Asia Bibi, oggi l’avvocato Saif ul-Malook vive sotto scorta, costretto a chiudere il suo studio legale. “Vivo in una condizione di solitudine – racconta – ma non mi pento. “Se oggi mi chiedessero di difendere un cristiano dall’accusa di blasfemia non avrei problemi a farlo” .

È quanto dichiarato da Saif ul-Malook, l’avvocato di Asia Bibi, la donna cristiana accusata di blasfemia nel 2009 e in seguito condannata a morte in primo e secondo grado.

Oggi l’avvocato, di fede musulmana, vive scortato dalla Polizia a causa delle minacce di morte ricevute dai radicalisti islamici. “La mia vita è cambiata, nessuno, anche i miei colleghi, vogliono stare in auto con me o accompagnarmi perché sanno che “sono diventato un bersaglio”. So di aver fatto il mio dovere. Il mio lavoro è l’avvocato e ho il compito di difendere le persone davanti alla legge anche se adesso pago per questo. Sono rimasto solo ma non ho rimpianti”.

“Spesso mi domando dove Asia Bibi abbia attinto la forza per resistere in questi 8 anni di detenzione. Una donna di una forza impressionante”.

“Mi auguro di incontrare Papa Francesco, il capo della Chiesa cattolica. Sarebbe un sogno che si realizza e un grande onore per me”.