Madrid: un sentatetto trova neonato in un bidone della spazzatura

Agenpress. Ritrovamento terrificante a Madrid. Un neonato morto è stato trovato in un bidone della spazzatura. Un sentatetto di origine rumena che frugava in un cassonetto della spazzatura nel distretto di Carabanchel Madrid, all’altezza del al numero 89 di Laguna Street, ha trovato una borsa ma quando l’ha aperta si è accorto che dentro vi era un neonato che non respirava più.

Il bambino aveva ancora il cordone ombelicale e parte della placenta. Gli agenti di Polizia sono giunti sul posto per indagare sul caso e raccogliere più prove possibili per identificare la madre. Non sono chiari i motivi che hanno condotto il neonato alla morte e da quanto tempo. Lo chiarirà l’autopsia che sarà eseguita all’Istituto anatomico forense, dove è stato trasferito il neonato per chiarire anche se il bambino è nato vivo.

L’ipotesi avanzata dalle autorità è quella che sembra essere più probabile, è che il piccolo sia stata abbandonato appena dopo la nascita nel cassonetto della zona.

La cronaca, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci offre di continuo queste terribili storie. Quello che ci colpisce di più è che spesso quegli autori sono proprio i loro genitori, ovvero le persone che si dovrebbero prendere cura di loro. L’infanticidio è un delitto che ci provoca forti emozioni per la sua crudeltà e per la sua apparente mancanza di senso.