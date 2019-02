Manuel: Forza Italia all’Axa per la fiaccolata in suo sostegno

Agenpress. Vicini con il cuore, con le parole ma sopratutto nella speranza di rivedere presto Manuel Bortuzzo tornare alla sua vita di sempre che, grazie al suo sorriso e alla forza d’animo che non ha mai perso, ci auguriamo possa essere come quella di prima.

Nelle parole di Manuel, nel suo coraggio nell’affrontare questa tragedia, che si doveva evitare, e nel reciproco sostegno con i suoi familiari e i molti amici si ritrova l’esempio che serve alla nostra società per tornare ad essere migliore. Non cediamo alla paura né alla rassegnazione di una Città già data come persa.

Ieri una delegazione di Forza Italia era presente alla fiaccolata di solidarietà organizzata all’Axa per Manuel Bortuzzo, per chiedere con il capogruppo in Campidoglio Davide Bordoni e Mariacristina Masi, consigliere del X° Municipio maggiore sicurezza nei nostri quartieri.

Manuel è un ragazzo molto forte, e come lui ci sono tanti ragazzi che hanno valori e principi sani, queste tragedie accadono perché poche mele marce pensano di poter fare come gli pare ma lo Stato è le Istituzioni devono far sentire di più la loro presenza, in modo sia preventivo che repressivo, per far perdere il coraggio di queste azioni ai vigliacchi che le compiono.

Così Davide Bordoni (capogruppo di Forza Italia in Campidoglio) e Mariacristina Masi, consigliere del X° Municipio di FI.