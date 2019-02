Meloni: “Suggerisco alla sinistra di non alzare polveroni sulle parole di Di Battista”

Agenpress. Suggerisco alla sinistra di non alzare polveroni sulle parole di Di Battista che dice che Napolitano si è piegato in modo vile alle pressioni della Francia per la guerra in Libia del 2011.

Questa sarebbe l’ipotesi meno grave per Napolitano, visto che le alternative sono quella di aver sostenuto la guerra in Libia per totale incompetenza o perché tramava insieme alla Francia contro i nostri interessi nazionali e contro il Governo italiano che si opponeva all’intervento. Vile, incompetente o traditore, in ogni caso c’è ben poco da difendere.

Così, in una nota, dichiara la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.