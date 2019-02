Sanremo. Ultimo: “Io punto all’eccellenza, quindi è normale che ci sono rimasto male”

Agenpress. “Me l’avete tirata, avete rotto” -ha dichiarato – il cantante Ultimo rivolto ai giornalisti.

“Io non ho mai avuto la pretesa di vincere. Al contrario di quanto avete sempre scritto voi tirandomela. Io me so grattato, ma non è servito”.

Il giovane cantante è apparso teso. Poi sempre nei confronti dei giornalisti continua: “Avete solo questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto. Troverete sempre qualcosa da ridire a quello che dico. Sono contento per Mahmood”.