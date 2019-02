Scontri a Torino, Zangrillo e Rosso (FI): rispondere alla inciviltà degli anarchici con la tolleranza zero

Agenpress. “L’unica risposta alla violenza che ha preso possesso delle vie centrali di Torino da parte degli anarchici è la tolleranza zero. Non solo oggi, reagendo a questo attacco intollerabile, ma quotidianamente evitando che il germe dell’odio e della delinquenza cresca e faccia nuovi adepti.

Per anni il centrosinistra non si è solo voltato dall’altra parte, ma ha stretto alleanze con chi accarezzava i frequentatori dei centri sociali per fini elettorali. Non c’è spazio per il dialogo o le connivenze con questi individui che conoscono esclusivamente l’insulto, la minaccia e il danneggiamento”.

Ad affermarlo in una nota i deputati Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, coordinatore e vicecoordinatore regionali di Forza Italia in Piemonte.