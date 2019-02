Scontri Torino, Fluttero (FI): chi ora si scandalizza ha cercato per anni i voti nei centri sociali

Agenpress. E’ inutile condannare formalmente la violenza dei centri sociali e poi, puntualmente, cercarne i voti ad ogni elezione.

Sentiamo il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle denunciare i fatti avvenuti in queste ore a Torino, ma il problema vero sono la connivenza e il lassismo a cui per anni abbiamo assistito proprio da parte di queste aree politiche. Torino e i torinesi subiscono i danni di questi atteggiamenti lassisti.

Peraltro sono sempre gli stessi individui che cambiano casacca per avere la giustificazione di dare sfogo alla propria indole violenta. Si vestono da studenti, da No tav, da sfrattati morosi, da No global. Bisogna intervenire con fermezza, oltre alle auspicabili condanne penali per i colpevoli, bisogna pretendere che paghino i danni provocati. La sinistra ed il M5S se vogliono essere coerenti con le condanne di queste ore dovrebbero mettere fuori chi con questi individui ci dialoga da anni”.

Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Andrea Fluttero con i colleghi Luca Bona, Franco Graglia, Luca Rossi e Andrea Tronzano.