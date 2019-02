Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Magistratura indaghi Salvini”

Agenpress. “Troviamo inquietante che, ad urne aperte, il ministro Salvini abbia twittato invitando a votare per la Lega. E’ un fatto di enorme gravità, soprattutto perchè commesso da un ministro che ha il dovere, prima e più dei normali cittadini, di rispettare la legge.

Salvini non è legibus solutus e non può fare quello che gli pare, dando così un pessimo esempio. La Magistratura indaghi Salvini per violazione del silenzio elettorale, questa situazione è intollerabile”: lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.