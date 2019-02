Renzi: “I Cinque Stelle perdono le regionali in Abruzzo. E Beppe Grillo dice: restituiteci i 700.000€ che vi abbiamo dato con i rimborsi”

Agenpress. I Cinque Stelle perdono le regionali in Abruzzo. E Beppe Grillo dice: restituiteci i 700.000€ che vi abbiamo dato con i rimborsi. Voi pensate che questa sia una battuta. In realtà è il modello di democrazia che hanno in testa i populisti. Non è un caso isolato: nel libro “Un’altra strada” faccio molti esempi di questo genere. E sottolineo perché noi siamo un’altra cosa.

In queste ore Toninelli sulla Tav, Di Maio sul reddito di cittadinanza, Grillo sull’Abruzzo, Di Battista su tutto stanno mostrando le ragioni per le quali non abbiamo voluto fare accordi con i Cinque Stelle. E finalmente, anche in casa nostra, se ne sono accorti tutti. O quasi.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.