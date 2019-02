Rilancio dell’economia. Paolo Capone, Leader UGL: “Fisco e Investimenti per far ripartire il Paese”

Agenpress. “La ripartenza del Paese passa attraverso una vera e propria rivoluzione incentrata su un ambizioso piano di investimenti e una riforma fiscale fondata su una maggiore equità sociale”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle indiscrezioni riportate dalla stampa, riguardanti alcuni punti in materia fiscale su cui si starebbero concentrando i leader della Lega. “Occorrono solide riforme capaci di alleggerire la pressione fiscale per i cittadini, accompagnate da un vero e proprio ‘Piano Marshall’ di investimenti in infrastrutture, grandi e piccole.

Il sindacato che rappresento è attento e aperto nei confronti di ogni novità che sia in grado di supportare la crescita del nostro ‘sistema-Paese’,” ha concluso Capone.