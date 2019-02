Secondary ticketing: assolti tutti gli imputati

Agenpress. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste tutti gli imputati che erano stati coinvolti nel processo sulle irregolarità nella vendita on line di biglietti di concerti.

“E’ stata la nostra associazione a sollevare per prima il problema del secondary ticketing, non sul piano penale, ma presentando un esposto all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Non vogliamo, quindi, entrare nel merito di questa sentenza” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il punto, però, è che ad oggi, nonostante le sanzioni dell’Antitrust, i processi e l’intervento del legislatore, il problema, per quanto si sia attenuato, è ben lungi dall’essere stato risolto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Chi va allo stadio o ad un concerto ha diritto di pagare il prezzo previsto senza dover subire gli abusi dei bagarini. E’ inaccettabile che un tifoso o un fan siano costretti a pagare prezzi assurdi e spropositati per veder giocare la squadra del cuore o sentir cantare il proprio beniamino” conclude Dona.