Alto Adige, Silvestroni (FdI): grazia a Oberleiter vergogna senza precedenti

Agenpress. “Una vergogna senza precedenti l’ipotesi della grazia a Heinrich Oberleiter, il terrorista altoatesino esponente della banda dei “bravi ragazzi”che negli anni ’60 si rese responsabile di una vera e propria strage di finanzieri e carabinieri. Quelle vittime, colpevoli solo di aver difeso la loro patria dalle fantasie secessioniste e criminali di chi voleva che l’Alto Adige venisse annesso all’Austria, non hanno ancora avuto giustizia. Nemmeno un giorno di galera per nessuno dei colpevoli fuggiti dall’Italia per non scontare la condanna all’ergastolo.

E oggi Oberleiter ha la faccia tosta di chiedere la grazia senza essersi mai pentito? È tempo di giustizia piuttosto e mi auguro che il Quirinale rifiuti categoricamente una simile richiesta” lo ha dichiarato in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.