Conte: “il mio governo esprime il cambiamento in Italia e in Europa. Per questo mi hanno attaccato”

Agenpress – “Me li aspettavo, gli attacchi. Non prevedevo la scompostezza, le falsità. Ho avuto l’impressione che per alcuni parlamentari europei, il discorso di martedì sia stato un po’ il canto del cigno”.

Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in dichiarazioni riportate dal ‘Corriere della sera’ e da ‘Repubblica’ a proposito delle critiche rivoltegli da vari deputati durante il suo intervento all’Europarlamento.

“Il mio – sostiene Conte – è un governo che esprime il cambiamento in atto in Italia e in Europa. Per questo mi hanno attaccato. Molti di loro sanno che non verranno rieletti. Sono figli di forze con una vecchia ispirazione. Il nuovo vento li spiazza. Ma dispiace solo che per colpirmi siano ricorsi a falsità, tipo che facciamo morire i bambini africani in mare o che difendiamo il venezuelano Nicolas Maduro”.

“Semmai – afferma ancora Conte – ho visto nella polemica contro di me il tentativo di esorcizzare le novità di cui il mio governo è portatore. Tutti parlano di stabilità finanziaria, meno di stabilità politica e sociale. E si trascura il consenso interno altissimo che la mia maggioranza ha, altri Paesi no. Il premier socialista Pedro Sanchez, in Spagna, sta andando diritto verso il voto anticipato.

In Belgio sul fiscal compact c’è stata una crisi di governo”, ricorda il presidente del Consiglio, che assicura: “Nei quaranta minuti del mio intervento ho cercato di far capire lo stato di crisi dell’Unione Europea e di indicare le strategie per uscirne. Sono stato critico e costruttivo. Loro, invece, no. Doveva essere la loro vetrina, ma non l’hanno occupata bene”. Sulla crisi con la Francia a causa dell’incontro di Di Maio e Di Battista a Parigi con alcuni esponenti dei Gilet gialli, Conte torna a specificare che Di Maio ha agito come capo politico M5s e non come vicepresidente del Consiglio, e loda Mattarella per la sua telefonata con Macron: “Il presidente Mattarella come sempre si è mosso molto bene. D’altronde, non pensavo che la polemica potesse protrarsi a lungo”.