Genzano di Roma. Bimba di 22 mesi picchiata, è in fin di vita. Il patrigno: “è stato un raptus”

Agenpress – “E’ stato un raptus. Non volevo…”. Si difende Federico Zeoli, 24enne italiano, arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Il giovane, originario della provincia di Campobasso e attualmente disoccupato, ha cercato di giustificarsi davanti alla polizia dicendo: “È stato un raptus. Non volevo”. Zeoli avrebbe precedenti per stalking e lesioni. La coppia, entrambi disoccupati, sembra convivesse da due mesi. Stando a quanto appreso, alcune escoriazioni non recenti presenti sulla piccola farebbero presupporre che la bambina già in passato abbia subito percosse.

La bambina di 22 mesi che è stata portata in gravi condizioni all’ospedale di Genzano, a pochi chilometri da Roma, con diversi traumi ed ecchimosi. Ad accompagnarla c’era la madre che ha riferito alla polizia che la bimba era stata picchiata dal suo compagno. La piccola, che ha riportato un ematoma cerebrale ed è stata trasferita al Bambin Gesù, è in pericolo di vita.

L’uomo era da solo in casa con i quattro figli della 23enne, tra cui la bimba e la sua gemellina, quando si è scagliato contro di lei. Oltre a ecchimosi e graffi sul volto della piccola c’erano anche segni di morsi.

Sembra che la coppia convivesse da due mesi e che già in passato la bambina avesse subito percosse. Quando la madre, mercoledì, è rientrata a casa e ha visto la figlia in gravi condizioni l’ha presa e portata, intorno alle 21.30, fin davanti al cancello all’ospedale di Genzano, in quel momento chiuso. La donna ha iniziato a gridare e ha richiamato l’attenzione della vigilanza, che ha dato l’allarme. Viste le sue gravi condizioni, la bambina è stata portata in codice rosso all’ospedale dei Castelli, da cui poi è stata trasferita al Bambino Gesù.