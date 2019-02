Lombardi (M5S). Di Maio non può fare capo politico, vicepremier e guidare due ministeri

Agenpress “Per quanto Luigi Di Maio sia in gamba, è comunque un essere umano e la giornata è di 24 ore. Non possono essere tenuti insieme le attività “di capo politico, vicepremier e guida di due ministeri sarebbe proibitivo per chiunque. Gli consiglio di valutare, tra le varie proposte che metterà in discussione, di ridimensionare questo suo sovraccarico. Può essere che gli iscritti gli dicano continua tu, ma una valutazione fossi in lui la farei”.

Lo afferma Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione e membro del comitato di garanzia del Movimento, in un’intervista a Repubblica. Sulle elezioni in Abruzzo, “quello che mi ha colpito è non aver fatto meglio di 5 anni fa. Le persone con un minimo di intelligenza capiscono che degli errori sono stati fatti per forza”.

Lombardi si dice favorevole all’apertura alle liste civiche: “Può accadere, ora che siamo nelle istituzioni, di esser percepiti come establishment. Dialogare con liste civiche vere può essere salutare. Anche perché abbiamo visto che andare soli alle amministrative e soprattutto alle regionali è una lotta improba”.

Contraria, invece, a una segreteria politica: “Non dobbiamo ripetere gli errori dei vecchi partiti. Serve un progetto di rete che metta insieme, sui temi, eletti di tutti i livelli, esperti e attivisti che hanno voglia di dire la loro. Rousseau – propone – porrebbe essere usato come un pensatoio diviso in stanze tematiche”.

Quanto al caso Diciotti, “i 5 Stelle devono votare sì all’autorizzazione. Votando sì legittimeremmo sia l’operato dei giudici che quello del ministro dell’Interno, che potrà dimostrare di aver agito nel rispetto delle sue prerogative”.