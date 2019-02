Negozi: Lega, nessun stop, altre audizioni su domeniche

Agenpress. Oggi in commissione alla Camera si è deciso di riaprire le audizioni sul ddl sulle aperture domenicali dei negozi per capire cosa ne pensano le associazioni di categoria. Così il relatore della Lega, Andrea Dara, aggiungendo non c’è nessuna marcia indietro.

“Bene che si riaprano le audizioni, ma non servono a nulla se il testo è già blindato e, a priori, non vi sarà alcuna marcia indietro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Quel testo anacronistico, come se già non bastasse chiudere i negozi per 26 domeniche e 8 giorni festivi, ripristina pure le mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Insomma, torniamo indietro di un secolo, in controtendenza rispetto al resto del mondo, come se non avessero ancora inventato internet e l’E-commerce” conclude Dona.