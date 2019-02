Roma. Protesta dei gilet gialli. Riconoscimento dello stato di calamità e sblocco risorse

Agenpress – Gilet arancioni a Roma, in piazza Santi Apostoli. Il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio ha annunciato che alle ore 12 sarà in piazza per rispondere alla piattaforma sul rilancio della olivicoltura: decreto gelate 2018, 100 milioni per il contrasto alla Xylella e al settore olivicolo azzerato in Puglia.

Il coordinamento è ampio, un fronte unico che vede insieme Agci, Associazione frantoiani di Puglia, CIA Agricoltori Italiani della Puglia, Confagricoltura, Confocooperative, Italia olivicola, Legacoop, Movimento nazionale agricoltura e Unapol. I gilet arancioni chiedono il riconoscimento dello stato di calamità dopo le gelate di febbraio 2018, interventi mirati e decisi contro la xylella, lo sblocco delle risorse del Psr impantanato tra mille rivoli burocratici.