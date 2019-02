Salute. Aumentano nel mondo le malattie mentali e neurologiche

Agenpress – Aumentano le malattie mentali e neurologiche, cresce l’uso di sostanze. Al primo posto nella classifica delle problematiche legate alla salute mentale globale c’è la depressione, che non conosce distinzioni di tipo socioeconomico, perché colpisce indistintamente tutti. C’è poi un abbassamento dell’età in cui si presentano questi disturbi, così come si abbassa l’età dei suicidi”.

E’ quanto spiega Devora Kestel, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e di Uso di sostanze presso l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

“La popolazione invecchia e l’età in cui si sviluppano queste problematiche si estende, cominciando prima, e andando avanti più tardi con fenomeni quali depressione e demenza”. Sempre più spesso sono i giovani a manifestare “il loro scontento con depressione e ansia” e si registra “un abbassamento dell’età dei suicidi e in cui si manifestano problemi di dipendenza di uso di alcool e droga, o legati all’uso di videogiochi”.

Secondo Kestel un’attenzione particolare va posta nei confronti delle condizioni dei migranti e nella risposta da dare, “a una potenziale problematica nell’ambito della salute mentale”, dal momento in cui una persona “pianifica e capisce che deve partire ai vari momenti della trasferta, fino a quando arriva a destinazione”. Servono, sostiene Kestel, “in tutte queste fasi, professionisti che siano sensibili e formati”. Come Oms “abbiamo progetti in vari Paesi dove lavoriamo e con migranti e rifugiati. Credo che debba essere ormai parte della formazione di tutti quelli che lavorano nell’ambito della salute mentale”.