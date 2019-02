Tav. Il prof. Coppola smonta l’analisi costi benefici. “Il saldo sui conti è positivo di almeno 400 mln”

Agenpress – “L’analisi corretta secondo le linee guida Ue dovrebbe anzitutto considerare soltanto i costi per l’Italia (pari a 5,6 miliardi) e non quelli dell’intera opera senza divisione fra Parigi, Roma e Bruxelles. Andrebbero poi considerati «i costi di ripristino dei luoghi per 500 milioni e i costi di adeguamento della linea storica (seconda canna del tunnel del Frejus) per 1,5 miliardi”.

E’ quanto scrive il prof. Pierluigi Coppola, facente parte della commissione costi-benefici, e l’unico membro non schierato storicamente contro la Tav e convinto che il saldo dell’opera è positivo, perché produrrebbe un valore attuale netto economico pari ad almeno 400 milioni, in un’ottica solo italiana. Con l’aumento già annunciato del cofinanziamento europeo, il valore positivo potrebbe salire di altri 500 milioni, senza contare il miliardo e mezzo che si risparmierebbe eliminando l’attraversamento della collina morenica nei pressi di Avigliana.

“Inoltre non si dovrebbero considerare i costi già spesi (0,4 miliardi) e non si dovrebbe considerare la perdita di accise”.

“L’approccio convenzionale dell’analisi costi-benefici e le linee guida comunitarie e nazionali suggeriscono che le tasse vengano escluse dal calcolo, perché costituiscono un trasferimento dal consumatore alle casse dello Stato, e non rappresentano risorse consumate. L’analisi del gruppo di lavoro include, invece, le accise sui carburanti, con il risultato che il beneficio della realizzazione della nuova linea in termini di riduzione dei tempi di viaggio e di riduzione delle esternealità (inquinamento, congestione, riscaldamennto globale, eccetera) risulta in parte annullato dalla perdita di entrate fiscali per gli Stati”.

Il gruppo di lavoro presieduto da Marco Ponti, quindi, le include, “creando effetti distorsivi” e annullando in parte il beneficio della realizzazione della nuova linea in termini di riduzione dei tempi di viaggio, dell’inquinamento, della congestione, del riscaldamento globale. Lo scostamento dalla metodologia ufficiale operato da Ponti “appare del tutto immotivato”, e crea il paradosso per cui più crescita e più domanda finiscono per generare meno benefici netti.