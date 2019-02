TAV, Zangrillo (FI): se Coppola è un ingegnere che dice la sua, Ponti cos’è per il Ministro Toninelli?

Agenpress. “Se per Toninelli, ‘Coppola è un semplice ingegnere che dice la sua’, viene spontaneo domandarsi che cosa sia per lui e il M5S il professor Ponti. Forse si tratta di un elettore, simpatizzante o un iscritto al suo partito e per questa ragione maggiormente degno di ascolto rispetto ad altri professionisti? La dichiarazione del ministro dei Trasporti è grave non solo perché dimostra che ‘l’uno vale uno’ è un principio inderogabile esclusivamente se fai parte del club Casaleggio, ma soprattutto perché dimostra che se non fai parte del loro enclave parte l’opera – l’unica non bloccata dai grillini – di demolizione della credibilità umana e professionale del nuovo nemico da ‘abbattere’.

Insomma il ministro dei Trasporti importa il metodo utilizzato a livello di comunicazione social da Casalino anche all’interno delle istituzioni. Sei con me? Allora vali. Non sei con me allora sei un avversario da distruggere socialmente. Caro Toninelli non funziona così.

L’ingegner Coppola vale come Ponti. Gli altri tecnici, presenti in Commissione, non possono essere presi neppure in considerazione visti i rapporti di lavoro che li legano tra loro. In questo caso abbiamo due ingegneri che dicono l’esatto opposto. E un ministro serio quindi comprenderebbe che deve in mettere discussione le proprie convinzioni.

Ma non può essere così, perché il pensiero di Toninelli é coerente con quello di Grillo per il quale se voti M5S sei degno di ottenere la restituzione di parte degli stipendi degli eletti grillini, se non li voti allora dovresti restituirli con tanto di scuse e genuflessione. Il dramma è che questa narrativa, antidemocratica e liberticida, sta minando alle fondamentale il concetto di merito in Italia, consegnando l’idea che solo chi è iscritto alla piattaforma Rousseau merita rispetto e considerazione”.

Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.