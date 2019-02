Autonomia. Appello di Sala (Milano). Chiarite agli italiani, fermatevi e discutiamo

Agenpress – “Chiarite agli italiani di cosa si sta parlando e credo che nessuno si mette preconcettualmente contro. Però chiarite. Sto facendo in modo che Milano in questa fase venga tutelata, perché fino a prova contraria noi la carretta la stiamo tirando eccome”.

Lo dice in un video su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Lo devo confessare, non ho capito esattamente di cosa si stia parlando. Questa autonomia è avvolta in un mistero quindi il mio appello molto semplice è fermatevi e discutiamo”.

“Non sono contrario a istanze autonomistiche. Non sono contrario che i territori chiedano di avere più ruolo e che si tolga una parte di ruolo allo Stato centrale. Non è uno scandalo” assicura il sindaco di Milano aggiungendo però “tre osservazioni molto specifiche”. La prima riguarda il fatto che “va fatto un riordino amministrativo locale in Italia”.

“A mio avviso ottomila comuni, più di 80 province, 20 regioni 14 città metropolitane sono troppe. E’ un sistema che appartiene al passato”. E però, “prima di chiarire come semplificheremo – si chiede Sala – perché abbiamo già deciso che vanno favorite le regioni? Io francamente questo non l’ho capito”.

Secondo il sindaco, inoltre, la nuova situazione potrebbe danneggiare l’economia dei Comuni. “Ho letto l’intervista di uno dei presidenti di Regione che chiede più autonomia e risorse e dice ‘stiamo tranquilli le Regioni del Sud non saranno penalizzate’. La moneta non si stampa per cui se non penalizzano le regioni del Sud, chi penalizzano? Le città e qui peggio mi sembra”.

“A chi mi dice dovresti occuparti di Milano e non di temi nazionali dico: guardate sto facendo il sindaco di Milano. Sto facendo in modo che Milano in questa fase venga tutelata, perché fino a prova contraria noi la carretta la stiamo tirando. Eccome”.