Autonomie. Fico. Coinvolgere il Parlamento. Stefani: “nessun allarmismo”

Agenpress – “Da Presidente della Camera dico solo che è importante, importantissimo, che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella questione delle autonomie. Non può avere un ruolo marginale in un’ attività così importante”. Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico arrivando a Napoli per un convegno promosso dalla Cisl in merito al dibattito sull’ autonomia delle Regioni. “Noi abbiamo nella nostra Costituzione l’equa distribuzione delle risorse, quindi da questo punto di vista non deve accadere niente”.

L’iter delle autonomie che dovrebbe portare ad attribuire al Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna una serie di competenze (“autonomia differenziata”) che incidono sulla vita dei cittadini: dalla scuola, alla sanità, alle casse di risparmio. La trattativa tra lo Stato e le tre Regioni è stata avviata dal Governo Gentiloni il 28 febbraio 2018, ed è stata condotta in questi mesi dal ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani che, ha portato il 14 febbraio in Consiglio dei ministri le bozze delle tre Intese dopo il via libera del Ministero dell’Economia.

“Stiamo valutando come coinvolgere il parlamento” spiega Salvini. Ma “è difficile che i disegni di legge siano emendabili dopo l’intesa perché la cambierebbero”, replica Stefani.

Ogni allarmismo sul tema delle autonomie regionali “è del tutto infondato”, aggiunge dicendosi “delusa per le ricostruzioni sbagliate ma determinata ad andare avanti”. E spiegando di “comprendere i timori per la novità” invita comunque a “non avere paura di cambiare”, e garantisce che “non toglieremo niente a nessuno”.

Fico – poco prima – aveva sottolineato l’importanza che proprio il Parlamento debba ricoprire “un ruolo centrale nella questione dell’autonomia differenziata. Non può avere un ruolo marginale in un’attività così importante”. E aveva ammonito: “Noi abbiamo nella nostra Costituzione l’equa distribuzione delle risorse. Da questo punto di vista non deve accadere niente”. Pronta anche su questo passaggio la replica della Stefani: “Ribadiamo il nostro totale rispetto del percorso indicato dalla Costituzione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei bisogni di tutti i territori”.

“Con la riforma delle autonomie non ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B. L’Italia non è tutta uguale, questa la sua bellezza. L’autonomia non fa altro che dare la possibilità a chi conosce il territorio di creare nuove opportunità per la sua regione”, ha scritto poi in un post su Fb il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.