Pakistan, Maullu (FdI): “Assoluzione familiari di Sana Cheema vergognosa, governo convochi ambasciatore”

Agenpress. “L’assoluzione dei familiari di Sana Cheema, imputati per l’omicidio della giovane 25enne residente a Brescia che non aveva voluto sposare un uomo scelto dalla famiglia, e che successivamente venne uccisa in Pakistan, è davvero sconcertante, e credo che debba essere condannata con forza da tutte le istituzioni, nazionali ed internazionali”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia. “Dal governo ci aspettiamo un’azione immediata, perché è del tutto inammissibile che le autorità nazionali restino a guardare senza far nulla. Bisognerebbe convocare immediatamente l’ambasciatore italiano in Pakistan, in modo tale da chiedere ulteriori approfondimenti.

È sconcertante che l’intransigenza di certe culture continui ad avere la meglio sulla giustizia, sulla libertà di una ragazza innocente che avrebbe voluto vivere la propria vita in maniera perfettamente naturale. Questa vicenda non può finire così: dal governo ci aspettiamo una reazione proporzionata, perché la sentenza del Tribunale è del tutto intollerabile”.