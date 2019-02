Vigili Fuoco: Filp, Federdistat e Cisal, bene le parole di Candiani e di Salvini sui fatti di Catania

Bene le parole del sottosegretario Stefano Candiani e del ministro dell’interno Matteo Salvini su quello accaduto due sere fà a Librino (CT), dove i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un rogo che era divampato al sesto piano di un condominio e sono stati derubati.

Così i tre responsabile sindacali di Filp Vvf, Fernando Cordella, Federdistat Vvf, Antonio Barone e Cisal Vvf, Antonio Formisano. La proposta del Ministro, della modifica di legge che inasprisca le pene verso chi commette questo tipo di reato proponendo “L’aggravante di chi deruba soccorrritori e professionisti che salvano vite” è un atto importante, che deve essere fatto urgentemente.

Non è possibile intervenire per prestare soccorso ed essere trattati in questo modo, le istituzioni devono intervenire affinchè questi episodi non accadano più, concludono i sindacalisti.