Yemen, Civati: Stop immediato vendita bombe italiane, da Save The Children numeri impressionanti

Agenpress. “Bambini uccisi, feriti, che rischiano la vita ogni giorno. Anche a causa delle bombe partite dall’Italia e finite alla coalizione a guida saudita in Yemen. Questo è il quadro che riporta Save The Children, denunciando una situazione allarmante: le cifre sono davvero impressionanti. Per l’Italia rappresenta una vergogna, sotto il piano etico, oltre a infrangere la legge che prevede di non vendere armi a Paesi che violano i diritti umani. Un tema che evidentemente a questo governo dà fastidio”.

Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, parlando del rapporto diffuso da Save The Children, secondo cui milioni di bambini in Yemen sono interessati dal conflitto.

“Il governo – aggiunge Civati – deve assumere un’iniziativa immediata per fermare la vendita di bombe ai sauditi. Nella scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha sempre chiesto di intervenire sotto questo aspetto. Da quando si è insediato il nuovo esecutivo, l’argomento è stato dimenticato. Lasciando tutto così com’era, all’insegna del ‘cambianiente'”.