Albania. Opposizione in piazza: assalto alla sede del governo. “Rama vattene”

Agenpress – Molti oppositori sono scesi in piazza per chiedere “un esecutivo transitorio che prepari libere elezioni anticipate che rispettino gli standard internazionali”. Un gruppo ha cercato di sfondare i cordoni della polizia per entrare nel palazzo del governo, una decina di manifestanti è persino riuscita ad arrivare al primo piano, mentre il resto dei dimostranti occupava la piazza

I cittadini protestano contro il governo del socialista Edi Rama, definito corrotto e inefficiente. Chiedono le dimissioni del premier ed elezioni anticipate. L’opposizione, formata da cinque partiti di centrodestra e centrosinistra, accusa il premier di “collusione con il crimine organizzato” e di aver “gettato l’Albania nella corruzione e nella miseria”.

Chiede la formazione di un governo tecnico che organizzi elezioni legislative anticipate. La retorica politica nel Paese è caratterizzata da duri e violenti attacchi verbali, anche con gravi accuse tra cui proprio quelle di corruzione e legami con il crimine organizzato.

Lo slogan più ripetuto: “Rama vattene”. Rama, che ha dato il via nel 2017 al suo secondo mandato come primo ministro, aveva annunciato che non sarebbe stato in città durante le proteste. Aveva infatti in programma di andare a Valona per incontrare gli abitanti. Rama è regolarmente contestato dalla principale formazione d’opposizione, il Partito democratico di centrodestra.

La polizia albanese ha usato gas lacrimogeni e idranti per respingere i manifestanti che a Tirana hanno forzato un cordone di sicurezza e occupato il piazzale davanti alla sede del governo. Migliaia di persone si erano radunate nel centro della città in risposta all’appello dell’opposizione, che chiede le dimissioni del primo ministro socialista, al potere dal 2013, accusandolo di “corruzione”