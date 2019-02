Autonomia. Castelli (M5S). Non ci sono italiani di serie A e di serie B. Nessun conflitto armato

Agenpress – Siamo d’accordo con “una maggiore autonomia delle Regioni che la richiedono, ma nessuno può pensare di dividere gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B o di allontanarsi dal dettato costituzionale”.

A dirlo è Laura Castelli, sottosegretario Cinque Stelle all’Economia, in una intervista al Messaggero.

“Non c’è nessun conflitto armato, ma l’esigenza di considerare l’Italia unita da Nord a Sud e di lavorare per la migliore intesa possibile. Noi veniamo da un governo che aveva precedentemente fissato una modalità sui costi standard che noi non condividiamo per nulla e che vogliamo cambiare: per questo avevamo offerto un nome nuovo per la presidenza della Commissione del ministero del Tesoro che si occupa della materia. Siamo in attesa, e lo dico senza alcuna polemica, che la decisione venga presa quanto prima perché oggi costi standard e Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) non sono affatto rappresentativi della realtà”.

Castelli sottolinea la necessità di un “riassetto degli enti locali nel nostro Paese. Non a caso il governo si sta occupando di riformulare il Testo unico degli enti locali perché quello che è successo negli ultimi 10 anni ha scomposto responsabilità e funzioni di chi amministra e governa gli enti territoriali. Bisogna farlo in modo intelligente e questo governo se ne sta occupando insieme alla riforma delle autonomie. Quanto alle risorse, a noi non preoccupa la spesa pubblica intelligente come abbiamo già dimostrato a Bruxelles”.