Fabrizio Cicchitto (ReL): Diciotti, M5s come Ponzio Pilato, decide il popolo ma solo per vigliaccheria politica

Agenpress. Il gruppo dirigente del M5s non è in grado di svolgere il suo ruolo per cui si è dimesso e ha messo nelle mani del popolo la decisione sulla nave Diciotti. Ma con tutto il rispetto non è che per definizione il popolo conosce le carte del processo, la memoria di Salvini, le lettere di Conte e Toninelli, il materiale legislativo messo a disposizione dei senatori della commissione dell’aula dai funzionari della Camera. Quindi c’è una invocazione al tribunale del popolo determinata solo e soltanto da una autentica vigliaccheria politica.

Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.