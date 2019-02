Scandalo delle sigarette svizzere “sovradosate” vendute in Africa

I decessi dovuti al tabacco rischiano di raddoppiare entro il 2030 sul continente africano, avverte l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Agenpress. La Svizzera è l’unico Paese del continente europeo ad esportare sigarette più tossiche di quelle fumate dai propri cittadini. Pratica vietata da una direttiva in vigore nell’Unione Europea (UE). Il presidente della Lega senegalese contro il tabacco Amadou Moustapha denuncia le strategie “mostruose e mortali” dei produttori di tabacco con sede in Svizzera.

Amadou Moustapha sottolinea il “lassismo” delle autorità svizzere. L’industria del tabacco sta commettendo un genocidio organizzato. I nostri paesi sono già molto deboli, non hanno mezzi, le nostre popolazioni non possono farsi curare. In più di tutto ciò, se ci vengono spedite dalla Svizzera sigarette la cui nocività supera gli standard, non possiamo certo essere rassicurati. L’industria del tabacco deve dirci cosa contengono veramente queste sigarette. I paesi africani devono lavorare insieme per controllare ulteriormente i prodotti importati, in particolare il tabacco, che uccide più di sette milioni di persone all’anno in tutto il mondo. Non stiamo accusando direttamente il governo svizzero. Tuttavia, non capiamo perché uno Stato responsabile come la Svizzera possa permettere alle industrie che operano sul suo territorio di produrre sigarette così dannose, con livelli così pericolosi per la popolazione. Da un punto di vista morale, lo Stato dovrebbe essere più attento ed esaminare questi prodotti prima di consentirne la distribuzione in altri paesi. I consumatori di tabacco sono rimasti scioccati e spaventati nell’apprendere che le sigarette che ci arrivano dalla Svizzera sono doppiamente tossiche. Il consumo di tabacco ci crea già dei problemi, quindi se aggiungiamo sigarette sovradosate, la situazione peggiora ulteriormente. Abbiamo avviato una campagna d’informazione per allertare la popolazione – conclude Amadou Moustapha -.

Interpellata la Philip Morris, respinge le accuse. “Tutti i nostri prodotti sono creati per rispondere alle preferenze dei consumatori adulti e i loro gusti nei diversi paesi, tenendo conto delle regole applicate in questi paesi.”