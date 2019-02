Tiziana Ciprini (M5S): “Salario minimo: perché in 22 paesi europei è legge e in Italia no?”

Agenpress. L’ultimo Rapporto di Eurofound, l’agenzia europea per il miglioramento delle politiche sociali e occupazionali, rivela che il salario minimo legale esiste in 22 Stati Membri dell’Ue, 23 se includiamo anche Cipro, in cui si applica solo a determinate occupazioni.

La remunerazione mensile più alta spetta al Lussemburgo con 1.998,59 euro al mese, seguito da Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgio(1.562,6 euro) e Francia (1.498,5 euro), mentre in fondo alla classifica troviamo Romania (407,3 euro), Lituania (400 euro) e Bulgaria (260,8 euro).

In Italia, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia, invece, non esiste uno stipendio minimo stabilito per legge perché i salari vengono decisi dai contratti collettivi. Sulla base di questo, è bene ricordare che nel nostro Paese i sindacati e Confindustria sono contrari all’istituzione di un salario minimo legale, perché preferiscono che la fissazione delle retribuzioni avvenga proprio tramite la contrattazione collettiva nei diversi settori: così sono liberi di impoverire sempre più i lavoratori. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea non conferisce alla stessa competenze in materia di salari e retribuzioni, ma i principi del pilastro europeo dei diritti sociali riconoscono ai lavoratori il diritto a una retribuzione equa che offra loro un tenore di vita dignitoso.

In Italia quasi il 12% dei lavoratori dipendenti ha un salario inferiore ai minimi contrattuali contro una media europea del 9,6%: per questo in commissione Lavoro al Senato abbiamo depositato un disegno di legge che istituisce il salario minimo orario: così come avvenuto con il Reddito di Cittadinanza, vogliamo affermare quei diritti che i partiti hanno negato negli anni a milioni di italiani.