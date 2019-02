Agenpress. A pochi giorni dall’ospitata a Pomeriggio 5, Silvio Berlusconi è tornato di nuovo ospite di Barbara D’Urso stavolta a Domenica Live.

“Abbiamo il governo più incredibile, più assurdo per il nostro Paese – dichiara Silvio Berlusconi – Oggi siamo in una situazione ancora più grave del ’94 quando c’era il pericolo dei comunisti che erano ancora comunisti. Questi, invece, (ndr riferito al M5s) non solo si dichiarano fortemente comunisti ma hanno un dilettantismo totale, come i bambini dell’asilo. Non sanno fare nulla. Sono ignoranti”.

“I pentastellati – continua Berlusconi – sono assolutamente inadeguati e non all’altezza del governo del paese”. Per questo “dico alla Lega: complimenti! belli alleati che vi siete trovati. Cominciate a riflettere sulla possibilità di tornare nella vostra casa del centrodestra”.