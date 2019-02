Diciotti. Crisi di governo se “si” ad autorizzazione. Salvini. No trattativa con il M5S, sono tranquillo

Agenpress – Se dovesse passare l’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini è molto probabile una crisi di governo. E’ quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di governo M5S, registrando in queste ore “preoccupazione” sulla vicenda.

Il diretto interessato nega ogni trattativa con il M5S. “Non siamo al mercato del pesce. Io giocavo con le figurine dei calciatori quando andavo alle scuole elementari e ti davo Baresi se mi davi Collovati adesso non è che io ti do la Tav se mi dai un pezzo di autonomie, però voti No al processo ma mi approvi la legittima difesa”.

“I giornalisti sono appassionati dal fatto che domani c’è la consultazione on line sul processo a Salvini: io dormo tranquillissimo. Se votano sì, votano sì, se votano no, votano no. Quello che ho fatto, l’ho fatto per difendere la sicurezza dei cittadini. E se servirà lo rifarò”, ha poi detto in diretta facebook.