Diciotti-Salvini. De Falco. Quesito on line è fuorviante, basato su fatti non veri

Agenpress – Nel programma il Movimento aveva da tempo deciso di voler abrogare sia l’insindacabilità parlamentare (art. 68 Cost.) che l’immunità dei Ministri (art 96 Cost.). Nel caso Diciotti, il limite alla libertà personale è stato imposto arbitrariamente e senza ordine di giustizia ed è stato usato come elemento di forza per pretendere che altri Paesi europei si facessero carico dei naufraghi. In ogni modo, il quesito proposto suggerisce già di per sé la risposta ed è inteso a sottrarre il ministro Salvini al suo Giudice naturale”.

Lo afferma il senatore ex M5S Gregorio De Falco, che giudica “il testo del quesito posto agli iscritti del movimento è fuorviante, poiché è basato su fatti non veri o addirittura falsi ed è comunque suggestivo”.

“Uno degli elementi ingannevoli è quello relativo al ritardo dello sbarco”, sottolinea, dicendo che tra l’altro “poiché i naufraghi erano a bordo di una nave militare e dunque erano già in Italia. Tale circostanza inoltre, rende ancor più chiaro che vi era l’obbligo di procedere senz’altro allo sbarco ed esclude che potesse esservi interesse a tutelare i confini della Patria. Il trattenimento è stato quindi una inutile violenza ed ha bloccato una nave militare per giorni impedendole di assolvere ai propri compiti di istituto”.