Agenpress – “Bravi Casaleggio e Di Maio: un quesito truffaldino, fatto per ottenere il No al processo a Salvini e pulirsi la coscienza con la favola del voto agli attivisti, in modo da non perdere le poltrone. Per fortuna almeno #Grillo se ne è reso conto. Di Battista? Non pervenuto”. Lo afferma il senatore Pietro Grasso su Twitter citando il tweet di Beppe Grillo contro il quesito su Rousseau per il caso Diciotti.