Agenpress – “Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!”. Così Beppe Grillo, in un tweet, ironizza sul voto online indetto oggi, per la giornata di domani, sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti. Grillo cita il celebre paradosso del romanzo Comma 22 (dove la facoltà di scegliere è solo apparente) e la sindrome che indica, in una persona, il disprezzo per chi è considerato avere un maggior successo.