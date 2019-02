Gianni Sammarco (FI): Gilet gialli, dov’era Di Maio quando insultavano il filosofo ebreo Finkielkraut per le vie di Parigi? 

Agenpress. Da Di Maio viene un silenzio assordante. Dove era quando i gillet gialli insultavano il filosofo ebreo Alain Finkielkraut per le vie di Parigi? Come mai non attacca frontalmente questi insulti frutto di ignoranza intolleranza odio per la democrazia?

In questo ha detto bene il direttore del Teatro Eliseo, ebreo, Luca Barbareschi secondo il quale le manifestazioni antisemite non sono altro che odio verso il pensiero complesso e articolato. Ecco dai 5 stelle che ignorano ogni forma di cultura c’è grande pericolo di scivolare in questa china antisemita.

D’altra parte la scivolata del sen. Lannutti sui protocolli dei Savi di Sion va proprio verso questa direzione di disprezzo. Sarebbe bene che prendessero formali e pubbliche prese di posizione per chiarire che non si tratta di un movimento anti semita.

Così l’on. Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di Forza Italia Lazio.