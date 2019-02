Gregori (PD) Roma non può autogovernarsi, né promuovere l’incentivo ad arrangiarsi.

Agenpress. “Le inefficienze della capitale vengono certificate ormai giorno dopo giorno. La situazione di Ama e della raccolta rifiuti nella Capitale è l’ennesima dimostrazione del fallimento politico della giunta Raggi.

La città non può autogovernarsi, né promuovere l’incentivo ad arrangiarsi”.

Così in una nota Augusto Gregori, responsabile sviluppo economico del Partito Democratico di Roma.

“Provando a fare un quadro della situazione attuale – continua Gregori – possiamo constatare come Roma versi nel caos più totale, a partire dalle aziende comunali, dove vediamo procedure fallimentari, bilanci in sospeso e contratti non rinnovati, passando per la Roma Multiservizi, dove ci sono centinaia di lavoratori abbandonati che vedono a rischio i loro stipendi, finendo con Farmacap, che gestisce ben 45 farmacie comunali, per la quale non è stato avviato alcun progetto di riorganizzazione. Da ultimo, ma tra i disastri più grandi, dobbiamo poi parlare dell’emergenza rifiuti, con Roma sommersa dell’immondizia, nessun nuovo impianto di trattamento in corso di realizzazione e l’Ama sull’orlo del crack finanziario.

Tutto questo senza contare la gravissima emergenza mobilità e trasporti. Le ciclabili, con il grab che vede i cantieri fermi nonostante i tanti fondi già stanziati. Il Bike sharing, un disastro e lasciato senza nessun controllo. Le Metropolitane, dove la manutenzione è scarsa, nonostante 425 milioni di fondi statali e regionali a disposizione, e dove ci sono grandi e gravi rischi per la sicurezza dei passeggeri. L’emergenza buche, con le strade della Capitale sempre più pericolose. Addirittura in alcune arterie la velocità è ridotta a 30 Km/h per i dissesti invece di riasfaltare.

L’emergenza verde, con parchi e ville storiche, nel completo degrado. Il sociale e le pari opportunità dove aumenta la precarietà per gli operatori e diminuisce la qualità degli interventi per le persone in difficoltà. L’urbanistica, dove si vede ancora lo stallo più totale, con le periferie abbandonate.

La cultura, che a Roma traballa. Lo sport, che ha visto Roma abbandonare i grandi eventi. Il Commercio, dove è stato adottato un nuovo regolamento ribattezzato salva Tredicine, di cui a ragione si parla molto in questi giorni. La filiera economica e industriale che andrebbe organizzata e gestita, ascoltando le proposte del settore è invece completamente abbandonata a sé stessa.

La Sindaca, invece di sviluppare un progetto strategico, pensa a come non prendersi responsabilità, come in tema di rifiuti. Oggi siamo senza guida, senza un progetto e senza una visione. Dunque allo sbando.

Roma non è più una questione solo romana – conclude Gregori- deve diventare centrale il suo rilancio a livello nazionale, affinché il suo ruolo torni strategico, nell’identita’ del paese e nella sua piattaforma economica. Dobbiamo mettere in campo un idea condivisa e strategica che faccia tornare Roma a crescere e dobbiamo farlo subito, aprendo un confronto ampio. Intanto, per il bene di Roma la Sindaca dovrebbe fare una sola cosa, dimettersi”.